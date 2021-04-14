НКРЭКУ стремится отказаться от рыночного ценообразования и закрепить ручное регулирование цен на электроэнергию, – ПЭАУ

В ПЭАУ заявили, что введение предлагаемой НКРЭКУ методики приведет к искажению рыночных механизмов

НКРЭКУ планирует закрепить практику ручного установления цен на электрическую энергию и окончательно отказаться от рыночных механизмов ее регулирования.

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Об этом заявили в "Первой энергетической ассоциации Украины", комментируя новый проект методики НКРЭКУ об установлении предельных цен.

"Текущий проект Методики можно расценить как намерение регулятора отказаться от рыночного ценообразования на рынке электроэнергии и закрепить практику искусственного ограничения уровня цен Регулятором по своему усмотрению, что не свойственно практикам как европейских регуляторов, так и регуляторов США", – говорится в заявлении.

В ассоциации отметили, что проект НКРЭКУ нарушает не только обязательства Украины перед Энергетическим сообществом, но и украинское законодательство.

"Методика нарушает требование Закона "О рынке электрической энергии", согласно которому "уровень предельных цен должен влиять на формирование свободной (рыночной) цены в минимальный способ" и выглядит как профанация разумного регулирования, а потому нуждается в коренной переработке", – говорится в заявлении ассоциации.

В ПЭАУ заявили, что введение предлагаемой НКРЭКУ методики приведет к искажению рыночных механизмов, необоснованным убыткам производителей электроэнергии и в конце концов остановке их работы.

Напомним, летом 2020 Антимонопольный комитет официально обвинил НКРЭКУ в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка.

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