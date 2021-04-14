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НКРЕКП прагне відмовитися від ринкового ціноутворення і закріпити ручне регулювання цін на електроенергію, – ПЕАУ

14 квітня, 17:00

Ірина Ненько Ірина Ненько

В ПЕАУ заявили, що запровадження запропонованої НКРЕКП методики призведе до спотворення ринкових механізмів

НКРЕКП планує закріпити практику ручного встановлення цін на електричну енергію і остаточно відмовитися від ринкових механізмів її регулювання.

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Про це заявили в "Першій енергетичній асоціації України", коментуючи новий проєкт методики НКРЕКП про встановлення граничних цін.

"Поточний проєкт Методики можна розцінити як намір Регулятора відмовитися від ринкового ціноутворення на ринку електроенергії і закріпити практику штучного обмеження рівня цін Регулятором на свій розсуд, що не притаманно практикам як європейських регуляторів, так і регуляторів США", – йдеться в заяві.

В асоціації наголосили, що проєкт НРКЕКП порушує не лише зобов’язання України перед Енергетичним співтовариством, а й українське законодавство.

"Методика порушує вимогу Закону "Про ринок електричної енергії", згідно з яким "рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) ціни у мінімальний спосіб" та виглядає як профанація розумного регулювання, а тому потребує докорінної переробки", – йдеться в заяві асоціації.

В ПЕАУ заявили, що запровадження запропонованої НКРЕКП методики призведе до спотворення ринкових механізмів, необґрунтованих збитків виробників електроенергії і зрештою зупинки їх роботи.

Нагадаємо, влітку 2020 року Антимонопольний комітет офіційно звинуватив НКРЕКП у спотворенні конкуренції на ринку електроенергії, зобов’язавши відмовитися від практики необґрунтованих цінових обмежень і штучного втручання в роботу ринку.

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електроенергія ціноутворення НКРЕКП регулювання
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