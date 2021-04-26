НКРЭКУ решила увеличить себе финансирование из бюджета после выплаты премий в 250 тыс. грн каждому, – нардеп

Национальная тарифная комиссия НКРЭКУ планирует увеличить себе финансирование из спецфонда государственного бюджета на 12,5%.

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Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко со ссылкой на повестку дня заседания комиссии 28 апреля.

"Послезавтра нелегитимный состав НКРЭКУ планирует увеличить себе финансирование еще на 12,5%. Платим за эту комиссию мы с вами – каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в этой стране. Если в этом году НКРЭКУ берет 0,088% с каждого, то на 2022 хочет 0,099%. В абсолютных цифрах бюджет абсолютно бездарной и к тому же нелегитимной НКРЭКУ перевалит за 1 млрд гривен", – сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

Решение об увеличении расходов принято сразу после начисления 6 членам НКРЭКУ премий по 200-250 тыс. грн по результатам I квартала.

"У членов и членкинь комиссии логика проста – раз тарифы растут, раз "Нафтогаз" может такую годовую цену поставить, что с доставкой каждый будет платить больше 10 грн за куб. м, – то почему это им нельзя поднять себе премии. У нас же в стране 6 членов НКРЭКУ занимаются "высокоинтеллектуальной работой" и без премий по 200-250 тысяч гривен каждые три месяца у них видите ли падает стимул работать", – добавил Кучеренко.

По его словам, последней выплатой членам НКРЭКУ премий сейчас занимаются правоохранительные органы.

"Что" высокоинтеллектуального "в их работе, никто понять не может. Надеюсь хоть НАБУ по ГБР объяснит обществу, за что каждый из нас платит Тарасюку и остальным самозванцам сверх зарплаты еще по миллиону гривен премий в год", – подытожил Кучеренко.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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