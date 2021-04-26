НКРЕКП вирішила збільшити собі фінансування з бюджету після виплати премій по 250 тис. грн кожному, – нардеп

Національна тарифна комісія НКРЕКП планує збільшити собі фінансування зі спецфонду державного бюджету на 12,5%.

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Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко з посиланням на порядок денний засідання комісії 28 квітня.

"Післязавтра нелегітимний склад НКРЕКП планує збільшити собі фінансування ще на 12,5%. Платимо за цю комісію ми з вами – кожен без винятку споживач комунальних послуг в цій країні. Якщо цього року НКРЕКП бере 0,088% з кожного, то на 2022 рік хоче 0,099%. В абсолютних цифрах бюджет абсолютно бездарної і до того ж нелегітимної НКРЕКП перевалить за 1 млрд гривень", – повідомив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Рішення про збільшення витрат прийнято відразу після нарахування 6 членам НКРЕКП премій по 200-250 тис. грн за результатами I кварталу.

"У членів і членкинь комісії логіка проста – раз тарифи ростуть, раз "Нафтогаз" може таку річну ціну поставити, що з доставкою кожен буде платити більше 10 грн за куб. м,— то чому це їм не можна підняти собі премії. У нас же в країні 6 членів НКРЕКП займаються "високоінтелектуальною працею" і без премій по 200-250 тисяч гривень кожні три місяці у них бачте падає стимул працювати", – додав Кучеренко.

За його словами, останньою виплатою членам НКРЕКП премій наразі займаються правоохоронні органи.

"Що "високоінтелектуального" в їх роботі, ніхто зрозуміти не може. Сподіваюсь хоч НАБУ з ДБР пояснить суспільству, за що кожен з нас платить Тарасюку і решті самозванців поверх зарплати ще по мільйону гривень премій на рік", – підсумував Кучеренко.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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