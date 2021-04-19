НКРЭКУ обеспечила фирмам-прокладкам 2 млрд грн заработка на завышении цен электроэнергии для "Укрзализныци" – Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обеспечила фирмам-посредникам возможность завышать стоимость электроэнергии для "Укрзализныци" на 30%, чем способствовала нанесению госкомпании убытков на сумму 1,9 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады, нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко на своем персональном сайте, пишет "Гордон".

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"Анализ показывает, что на одной сделке, благодаря правилам работы рынка, который крышуется Национальной комиссией по регулированию энергетики, заработали десятки миллионов гривен. В чем эта сделка? Купили сотни миллионов кВт·ч у киевских ТЭЦ по цене 1,25 грн и перепродали государственной компании "Укрзализныця" по цене 1,65 грн – 30% навара", – сообщил Кучеренко.

Он отметил, что сейчас НАБУ расследует эту коррупционную схему и уже официально подтвердила убытки в размере 1,94 млрд грн.

"Десятки миллионов заработали посредники. Так вот куда уходят деньги. А кто же крышует этот рынок? А это Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг", – заявил Кучеренко.

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По информации члена временной следственной комиссии парламента, нардепа от "Батьківщини" Валентина Наливайченко, авторами схемы могли быть высшие чиновники НКРЭКУ.

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"Минпром" писал, что эта информация подтверждается опубликованными в Едином госреестре судебных решений постановлениями Высшего антикоррупционного суда о предоставлении разрешения на обыски и другие оперативно-розыскные действия.

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