НКРЕКП забезпечила фірмам-прокладкам 2 млрд грн заробітку на завищенні цін на електроенергію для "Укрзалізниці" – Кучеренко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, забезпечила фірмам-посередникам можливість завищувати вартість електроенергії для "Укрзалізниці" на 30%, чим сприяла завдання держкомпанії збитків на суму 1,9 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради, нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко на своєму персональному сайті, пише "Гордон".

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"Аналіз показує, що на одній оборудці, завдяки правилам роботи ринку, який кришується Національною комісією з регулювання енергетики, заробили десятки мільйонів гривень. У чому ця оборудка? Купили сотні мільйонів кВт-год на київських ТЕЦ за ціною 1,25 грн і перепродали державній компанії "Укрзалізниця" за ціною 1,65 грн – 30% навару", – повідомив Кучеренко.

Він зазначив, що зараз НАБУ розслідує цю корупційну схему і вже офіційно підтвердило збитки в розмірі 1,94 млрд грн.

"Десятки мільйонів заробили посередники. Так ось куди "уходять" гроші. Ось де треба шукати резерв і для того дійсно зменшувати ціни й тарифи на електроенергію. А хто ж кришує цей ринок? А це Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг", – заявив Кучеренко.

За інформацією члена тимчасової слідчої комісії парламенту, нардепа від "Батьківщини" Валентина Наливайченка, авторами схеми могли бути високопосадовці НКРЕКП.

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"Мінпром" писав, що цю інформацію підтверджують опубліковані в Єдиному держреєстрі судових рішень постанови Вищого антикорупційного суду про надання дозволу на обшуки та інші оперативно-розшукові дії.

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