Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам+" – прокурор САП о закрытии дела

За все время расследования ни одна государственная экспертиза не смогла установить ущерб от действия формулы "Роттердам+". Как пишет "Znaj.ua", об этом сообщил старший прокурор группы прокуроров САП Денис Демкив в интервью изданию "РБК-Украина".

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"Все экспертные учреждения всеукраинского уровня не смогли подтвердить наличие убытков. Ни один контролирующий орган не смог установить конкретное нарушение, что привело к убыткам", – отметил прокурор, аргументируя причины своего решения закрыть дело в части подозреваемых.

Он подчеркнул, что сама формула признана законной решением высшей судебной инстанции – Верховного суда Украины.

"Постановление №289 от НКРЭКУ, которым внедрялась формула "Роттердам+", неоднократно оспаривалось в судах. Она прошла все инстанции, в том числе Верховный суд, и ни разу не была отменена. Не было установлено нарушений ни по форме, ни по содержанию", - подчеркнул прокурор Демкив.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года. Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

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Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.