Жодна експертиза всеукраїнського рівня не встановила збитки від "Роттердам+" — прокурор САП про закриття справи

За весь час розслідування жодна державна експертиза не змогла встановити збитки від дії формули "Роттердам+". Як пише "Znaj.ua", про це повідомив старший прокурор групи прокурорів САП Денис Демків в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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"Усі експертні установи всеукраїнського рівня не змогли підтвердити наявність збитків. Жоден контролюючий орган не зміг встановити конкретне порушення, що призвело до збитків", – зазначив прокурор, аргументуючи причини свого рішення закрити справу в частині підозрюваних.

Він підкреслив, що сама формула визнана законною рішенням вищої судової інстанції – Верховного суду України.

"Постанова №289 від НКРЕКП, якою впроваджувалася формула "Роттердам+", неодноразово оскаржувалася в судах. Вона пройшла всі інстанції, в тому числі Верховний суд, і жодного разу не була скасована. Не було встановлено порушень ні за формою, ні за змістом" , – підкреслив прокурор Демків.

Нагадаємо, 20 травня САП вже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

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Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. У цей період було проведено більше ніж 10 державних і міжнародних експертиз, які підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули. Відповідно, у процесі розслідування не були встановлені ані збитки від дії формули, ані потерпілі.