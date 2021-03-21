Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Не так плохо: в МВФ дали прогноз по восстановлению мировой экономики

21 марта, 06:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Китай уже почти завершил восстановление

Появились перспективы более быстрого восстановления мировой экономики, чем ожидалось ранее, хотя есть и тревожные признаки.

Реклама

Об этом говорится в заявлении первого заместителя главы МВФ Джеффри Окамото.

Соответствующие изменения собираются внести в апрельский доклад фонда о перспективах развития экономики.

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году около 5,5%. Но сейчас появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", – утверждает Окамото.

В то же время он подчеркнул, что восстановление экономики пока неполное и неравномерное, так как в большинстве стран показатели ВВП остаются ниже докризисных.

В тренде
Как выйти из локдауна без потерь для экономики
Реклама

Так, по его словам, если Китай уже почти завершил восстановление и вернулся к докризисным уровням, то за его пределами разрыв между развитыми и развивающимися экономиками увеличивается.

МВФ также прогнозирует, что совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в 2020-2022 годах будет на 22% ниже, чем если бы пандемии не было, а прививочная кампания из-за неравномерности распределения вакцины в некоторых странах может затянуться до 2022 года.

Напомним, по мнению эксперта, карантин в Украине сильно повлиял на экономику страны и чтобы восстановиться после локдаунов, нужно несколько месяцев.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика Китай вакцинация восстановление пандемия МВФ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)
Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)Экономика
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал закон
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал законЭкономика
В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)
В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)Экономика
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примереЭкономика
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесиеФинансы
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять