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Пророссийский канцлер Австрии поддержал "Северный поток – 2": увидел выгоду для ЕС

6 февраля, 14:40

Ольга Литвин Ольга Литвин

Канцлер Австрии призывает не связывать строительство Nord Stream 2 с делом Навального

В Вене считают, что не стоит связывать выгодный экономический вопрос – строительство газопровода "Северный поток – 2" – с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Welt an Sonntag.

"Я приветствую то, что германское правительство продолжает поддерживать "Северный поток – 2". Ошибается каждый, кто думает, что новый трубопровод будет отвечать только российским интересам", – заявил Курц.

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Канцлер Австрии призвал европейские государства не выступать против строительства газопровода. По его мнению, от реализации проекта выиграют не только Австрия и Германия.

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Ранее Себастьян Курц заявлял, что покупать российский газ выгоднее, чем американский. Кроме того, в конце марта 2019 года Себастьян Курц покинул пост канцлера Австрии из-за видео с "племянницей российского олигарха". Но от громкого скандала не пострадал, потому что через несколько месяцев выиграл следующие выборы с результатом лучше прежнего.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсуждали проект газопровода "Северный поток – 2". Байден при этом призвал урегулировать вопрос так, чтобы не допустить эксплуатацию "трубы" в случае сокращения транзита газа через Украину.

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Австрия выгода Nord Stream 2 Себастьян Курц Алексей Навальный
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