Проросійський канцлер Австрії підтримав "Північний потік – 2": побачив вигоду для ЄС

Канцлер Австрії закликає не пов'язувати будівництво Nord Stream 2 зі справою Навального

У Відні вважають, що не варто пов'язувати вигідне економічне питання – будівництво газопроводу "Північний потік – 2" – із ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

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Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю виданню Welt an Sonntag.

"Я вітаю те, що німецький уряд продовжує підтримувати "Північний потік – 2". Помиляється кожен, хто думає, що новий трубопровід відповідатиме тільки російським інтересам", – заявив Курц.

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Канцлер Австрії закликав європейські держави не виступати проти будівництва газопроводу. На його думку, від реалізації проєкту виграють не тільки Австрія і Німеччина.

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Раніше Себастьян Курц заявляв, що купувати російський газ вигідніше, ніж американський. Крім того, наприкінці березня 2019 року залишив пост канцлера Австрії через відео із "племінницею російського олігарха". Проте через гучний скандал не постраждав, адже за декілька місяців виграв наступні вибори з результатом кращим, ніж попередній.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден обговорювали проєкт газопроводу "Північний потік – 2". Байден закликав урегулювати питання так, аби не допустити експлуатацію "труби" в разі скорочення транзиту газу через Україну.

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