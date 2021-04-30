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Нардеп Железняк: "Мы должны снизить налоги, чтобы помочь бизнесу, а не повышать фискальное давление"

30 апреля, 19:08

Ирина Ненько Ирина Ненько

Местные власти готовы освободить предпринимателей от некоторых налогов, а центральная должна предоставить такую возможность, заявил нардеп

Власти Украины должны помочь предпринимателям пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса, в том числе за счет программ поддержки и налоговых льгот, а не увеличивать налоги.

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Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает "Гордон".

"Во время локдауна мы должны давать налоговые скидки. Это не наша прихоть, это примеры всех развитых стран и в Европе, и в Азии, и в Америке в частности", – сказал он.

По его словам, фракция "Голос" зарегистрировала ряд законопроектов о поддержке бизнеса и призывает депутатов как можно быстрее их принять.

"Сейчас мы должны сконцентрироваться, чтобы наш бизнес, особенно малый и средний, пережил этот период", – подчеркнул Железняк.

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Депутат также отметил, что в отдельных регионах местные власти готовы освободить предпринимателей от уплаты некоторых налогов, а центральная власть должна предоставить им такую возможность на уровне закона.

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"Дать возможность местным органам власти принять дополнительные меры, которые дают налоговые скидки. Они хотят. Я разговаривал с некоторыми мерами, они не против освободить от некоторых налогов определенный бизнес, например: рестораны, кинотеатры, концертные залы. Просто нет такого законодательного обеспечения", – сказал Железняк.

О существовании планов повысить НДС до 22–24% писало 26 апреля "РБК-Украина". О том, что в Раде обсуждалась идея о повышении ставки НДС до 22–24%, сообщил также вице-президент Международной торговой палаты Украины (ІСС Ukraine) Сергей Сиволап.

В условиях кризиса власти должны упрощать налоговую систему и уменьшать налоги, что будет способствовать выведению бизнеса из тени и позволит увеличить поступления в бюджет, однако украинская власть действует наоборот, заявил экономист Антон Швец.

Если в Украине повысят налог на добавленную стоимость, это приведет к замедлению экономики, считает инвестиционный аналитик, управляющий партнер HUG'S Эрик Найман.

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