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Нардеп Железняк: "Ми повинні знизити податки, щоб допомогти бізнесу, а не підвищувати фіскальний тиск"

30 квітня, 19:08

Ірина Ненько Ірина Ненько

Місцева влада готова звільнити підприємців від сплати деяких податків, а центральна має надати таку можливість, заявив нардеп

Влада України має допомогти підприємцям пережити кризу, спричинену пандемією коронавірусу, зокрема завдяки програмам підтримки й податковим пільгам, а не збільшувати податки. Таку думку в ефірі телеканала "Україна 24" висловив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє "Гордон".

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"Під час локдауну ми повинні давати податкові знижки. Це не наша забаганка, це приклади всіх розвинутих країн і в Європі, і в Азії, і в Америці зокрема", – сказав він.

За його словами, фракція "Голос" зареєструвала низку законопроєктів про підтримку бізнесу й закликає депутатів якнайшвидше їх ухвалити.

"Зараз ми повинні сконцентруватися, щоб наш бізнес, особливо малий і середній, пережив цей період", – підкреслив Железняк.

Депутат також зазначив, що в окремих регіонах місцева влада готова звільнити підприємців від сплати деяких податків, а центральна влада має надати їм таку можливість на рівні закону.

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"Дати можливість місцевим органам влади зробити додаткові заходи, які дають податкові знижки. Вони хочуть. Я розмовляв з деякими мерами, вони не проти звільнити від деяких податків певний бізнес, наприклад: ресторани, кінотеатри, концертні зали. Просто немає такого законодавчого забезпечення", – сказав Железняк.

Про існування планів підвищити ПДВ до 22–24% писало 26 квітня "РБК-Україна". Про те, що в Раді обговорювали ідею про підвищення ставки ПДВ до 22–24%, повідомив також віцепрезидент Міжнародної торгової палати України (ІСС Ukraine) Сергій Сіволап.

В умовах кризи влада має спрощувати податкову систему і зменшувати податки, що сприятиме виведенню бізнесу з тіні й дасть змогу збільшити надходження до бюджету, однак українська влада діє навпаки, заявив економіст Антон Швець.

Якщо в Україні підвищать податок на додану вартість, це призведе до уповільнення економіки, вважає інвестиційний аналітик, керівний партнер HUG'S Ерік Найман.

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