НАПК раскритиковало правительственный проект №5600: он не соответствует политике, заявленной президентом

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600). Так, в проекте присутствуют нарушения процедуры принятия проекта, а также коррупциогенные факторы. Поэтому проект должен быть существенно доработан. Об этом говорится в официальном сообщении НАПК, информирует "Politeka".

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Так, согласно сообщению, при подготовке проекта №5600 зафиксированы нарушения процедуры проведения общественного обсуждения. Также документ не был обнародован на официальном веб-сайте разработчика, вопреки общим принципам открытости и прозрачности.

"Отсутствует финансово-экономическое обоснование и соответствующие расчеты по изменению размеров отдельных ставок налогов и порядка их администрирования, и не соблюден один из базовых принципов налогового законодательства – принцип стабильности, который запрещает внесение изменений в любые элементы налогов и сборов позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки (большинство предложенных изменений, в частности в части увеличения размеров отдельных налогов, вступает в силу с 01.07.2021)", – указано в сообщении.

Кроме того, по результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта НАПК идентифицировало в его положениях ряд коррупциогенных факторов, что делает невозможным его принятие в предложенной редакции. К таким факторам относятся: расширение дискреционных полномочий контролирующих органов (что дает возможность решать вопросы в ручном режиме), непрозрачность процедуры принятия решений об установлении местных налогов и сборов органами местного самоуправления; необоснованное расширение формы налоговой накладной/налогового расчета, что может усложнить процесс ее регистрации и увеличить давление на субъектов хозяйствования.

"Именно поэтому проект закона содержит коррупциогенные факторы и требует существенной доработки с учетом предоставленных рекомендаций", - резюмировали в НАЗК.

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Как известно, правительство подало в Раду законопроект №5600, который предусматривает повышение налогов и сборов практически для всех отраслей. Международные организации уже раскритиковали этот проект.

В частности, в Американской торговой палате (АСС) считают, что предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс неприемлемы для бизнес-среды, поскольку приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности Украины. В АСС высказали замечания относительно отдельных положений законопроекта, в частности, тех, что касаются изменений в администрировании налога на прибыль предприятий в части списания убытков; внесение изменений относительно особенностей применения НДС, которые, среди прочего, могут вызывать проблемы с возмещением НДС; ухудшение положения налогоплательщиков в процессе согласования налогового обязательства и его обжалования; пересмотра налоговых ставок и увеличения налоговой нагрузки на отдельные отрасли, включая акцизы, аренду за пользование радиочастотным ресурсом, введение акцизного сбора на возобновляемые источники энергии.