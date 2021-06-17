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НАЗК розкритикувало урядовий проект №5600: він не відповідає політиці, задекларованій президентом

17 червня 2021 16:55

Ірина Ненько Ірина Ненько

Національне агентство з питань запобігання корупції вказує на корупціогенні чинники у законопроєкті

/ Фото: Pixabay

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розкритикувало законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600). Так, у проєкті присутні порушення процедури прийняття проєкту, а також корупціогенні фактори. Тому він має бути суттєво допрацьований. Про це йдеться у офіційному повідомленні НАЗК, інформує "Politeka".

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Так, згідно з повідомленням, при підготовці проєкту №5600 зафіксовані порушення процедури проведення громадського обговорення. Також документ не був оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості та прозорості.

"Відсутнє фінансово-економічне обґрунтування та відповідні розрахунки щодо зміни розмірів окремих ставок податків та порядку їхнього адміністрування, і не дотриманий однин з базових принципів податкового законодавства – принцип стабільності, який забороняє внесення змін до будь-яких елементів податків та зборів пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки (більшість запропонованих змін, зокрема в частині збільшення розмірів окремих податків, набирає чинності з 01.07.2021)", - вказано у повідомленні.

Крім того, за результатами антикорупційної експертизи законопроєкту НАЗК ідентифікувало у його положеннях низку корупціогенних факторів, що унеможливлює його прийняття у запропонованій редакції. До таких факторів відносяться: розширення дискреційних повноважень контролюючих органів (що дає можливість вирішувати питання у ручному режимі), непрозорість процедури прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів органами місцевого самоврядування; необґрунтоване розширення форми податкової накладної/податкового розрахунку, що може ускладнити процес її реєстрації та збільшити тиск на суб’єктів господарювання.

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"Саме тому проект закону містить корупціогенні фактори та потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій", – резюмували у НАЗК.

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Як відомо, уряд подав у Раду законопроєкт №5600, який передбачає підвищення податків та зборів практично для всіх галузей. Міжнародні організації вже розкритикували цей проєкт.

Зокрема, в Американській торговій палаті (АСС) вважають, що запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України. В АСС висловили зауваження щодо окремих положень законопроєкту, зокрема тих, що стосуються змін в адмініструванні податку на прибуток підприємств у частині списання збитків; внесення змін щодо особливостей застосування ПДВ, які, серед іншого, можуть спричинити проблеми із відшкодуванням ПДВ; погіршення становища платників податків у процесі узгодження податкового зобов’язання та його оскарження; перегляду податкових ставок та збільшення податкового навантаження на окремі галузі, включаючи акцизи, оренду за користування радіочастотним ресурсом, запровадження акцизного збору на відновлювані джерела енергії.

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