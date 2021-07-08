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НАПК может отстранить главу НКРЭКУ Тарасюка из-за незадекларированного бизнеса жены, – нардеп

8 июля 2021 11:58

Ирина Ненько Ирина Ненько

Валентин Наливайченко требует от НАПК проверить декларацию главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Снова возможен коррупционный конфликт интересов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит декларацию главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за недостоверных сведений о бизнесе его жены.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко, обнародовав копию соответствующего обращения в НАЗК, информирует "Politeka".

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"Руководитель НКРЭКУ нагло скрыл в декларации долю своей жены в юридическом бизнесе. Как и обещал, сегодня обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Это именно тот чиновник, который оформил фирмы-прокладки на своих знакомых и родственников", – сообщил нардеп.

Наливайченко отметил, что по данным временной следственной комиссии, которую он возглавляет, бизнес-партнеры жены главы НКРЭКУ специализируются на юридическом сопровождении энергетических компаний.

"Это прямой коррупционный конфликт интересов! Поэтому требую от Нацагентства немедленно начать проверку и отстранить руководителя комиссии от занимаемой должности. Каждый день пребывания подозреваемого в коррупции чиновника во главе тарифного регулятора стоит украинцам десятки, а то и сотни миллионов гривен", - отметил экс-глава СБУ.

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Напомним, летом 2020 года Нацагентство по предотвращению коррупции проводило проверку декларации Тарасюка из-за семейного энергетического бизнеса, оформленного на его брата.
Впоследствии часть компании брата была переоформлена на сейшельский офшор.

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Валерий Тарасюк был назначен членом НКРЭКУ в октябре 2019 года на 3 месяца. Весной 2021 года суд постановил уволить его из-за истечения полномочий, однако Тарасюк и другие члены НКРЭКУ подали апелляцию. Ее рассмотрение ожидается в августе 2021 года.

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