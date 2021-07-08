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НАЗК може відсторонити голову НКРЕКП Тарасюка через незадекларований бізнес дружини, – нардеп

8 липня 2021 11:58

Ірина Ненько Ірина Ненько

Валентин Наливайченко вимагає від НАЗК перевірити декларацію голови НКРЕКП Валерія Тарасюка. Знову можливий корупційний конфлікт інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларацію голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через недостовірні відомості про бізнес його дружини.

Про це повідомив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко, оприлюднивши копію відповідного звернення до НАЗК, інформує "Politeka".

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"Керівник НКРЕКП нахабно приховав у декларації частку своєї дружини в юридичному бізнесі. Як і обіцяв, сьогодні звернувся в Національне агентство з питань запобігання корупції це саме той чиновник, який оформив фірми-прокладки на своїх знайомих і родичів", – повідомив нардеп.

Наливайченко зазначив, що за даними тимчасової слідчої комісії, яку він очолює, бізнес-партнери дружини глави НКРЕКП спеціалізуються на юридичному супроводі енергетичних компаній.

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"Це прямий корупційний конфлікт інтересів! Тому вимагаю від Нацагентства негайно почати перевірку і відсторонити керівника комісії від займаної посади. Кожен день перебування підозрюваного в корупції чиновника на чолі тарифного регулятора коштує українцям десятки, а то й сотні мільйонів гривень", – зазначив ексглава СБУ.

Нагадаємо, влітку 2020 року Нацагентство із запобігання корупції проводило перевірку декларації Тарасюка через сімейний енергетичний бізнес, оформлений на його брата.
Надалі частина компанії була переоформлена на сейшельський офшор.

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Валерій Тарасюк був призначений членом НКРЕКП у жовтні 2019 року на 3 місяці. Навесні 2021 року суд постановив звільнити його через закінчення повноважень, проте Тарасюк та інші члени НКРЕКП подали апеляцію. Її розгляд очікується в серпні 2021 року.

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