"Нафтогаз" будет добывать нефть и газ в Черном море на особых условиях

"Нафтогаз Украины" получил право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона. Компания готова начать 3D-сейсмические исследования уже в 2021 году – сразу после получения лицензии. Речь идет о потенциальной добыче триллиона кубометров газа и аналогичного объема нефти.
Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров на заседании 25 ноября.
Согласно предварительным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом. Это даст возможность добывать в перспективе до 10 млрд куб. м газа в год.
Инвестиции в первый год работ на шельфе могут достигнуть 40 млн долларов.
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Такое решение позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать рабочие места, а также наполнить местные и государственный бюджеты, считает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
Ранее группа "Нафтогаз" и международная компания Expert Petroleum подписали соглашение об увеличении добычи углеводородов на месторождениях "Укргаздобычи" в Западной Украине.
Также сообщалось, что Турция продолжает вести геолого-разведочные работы в Черном море и Восточном Средиземноморье и рассчитывает, что скоро станет известно об открытии новых месторождений природного газа.
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