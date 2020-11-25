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"Нафтогаз" будет добывать нефть и газ в Черном море на особых условиях

25 ноября, 17:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Речь идет о потенциальных месторождениях на триллион кубометров голубого топлива

"Нафтогаз Украины" получил право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона. Компания готова начать 3D-сейсмические исследования уже в 2021 году – сразу после получения лицензии. Речь идет о потенциальной добыче триллиона кубометров газа и аналогичного объема нефти.

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Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров на заседании 25 ноября.

Согласно предварительным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом. Это даст возможность добывать в перспективе до 10 млрд куб. м газа в год.

Инвестиции в первый год работ на шельфе могут достигнуть 40 млн долларов.

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Такое решение позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать рабочие места, а также наполнить местные и государственный бюджеты, считает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

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Ранее группа "Нафтогаз" и международная компания Expert Petroleum подписали соглашение об увеличении добычи углеводородов на месторождениях "Укргаздобычи" в Западной Украине.

Также сообщалось, что Турция продолжает вести геолого-разведочные работы в Черном море и Восточном Средиземноморье и рассчитывает, что скоро станет известно об открытии новых месторождений природного газа.

А о том, как президент Владимир Зеленский хочет покупать каспийский газ с помощью турецкого газопровода, смотрите в видео:

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газ нефть разрешение Украина Нафтогаз Украины Кабинет министров добыча газа добыча нефти Роман Абрамовский

Источник: Сегодня

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