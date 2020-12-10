Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в Украине

Плохой урожай некоторых сельскохозяйственных культур, рост стоимости природного газа в Европе и повышение доходов граждан привели к повышению внутренних цен на продукты и услуги в Украине. Поэтому инфляция в стране существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% +/-1 п.п.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении. В месячном исчислении рост индекса также был ощутимым – на 1,3%. Такой прирост был выше, чем ожидал НБУ.

Регулятор отметил, что значительный вклад оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Кроме того, стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с ним роста мировых цен.

Быстрый потребительский спрос также поддерживал рост цен в последние месяцы. Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходам. Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота. Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии.

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В то же время в НБУ подчеркивают, что влияние "карантина выходного дня" было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей.

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Поэтому Нацбанк ожидает вхождения инфляции в целевой диапазон 5% +/-1 п.п. к концу года. Однако из-за низкой базы сравнения ожидается рост потребительских цен в последующие месяцы.

По оценкам Национального банка, анонсированные правительством карантинные ограничения на январь 2021 года будут несущественно влиять на экономическую активность, потребительский спрос и, соответственно, инфляцию. А сбалансированная монетарная и фискальная политики будут способствовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции в дальнейшем.





Напомним, в конце октября Нацбанк снизил прогноз инфляции на 2020 год с 4,7% до 4,1% и повысил его на 2021 год – до 6,5%. Главной причиной ускорения инфляции в конце этого года станет восстановление экономической активности.

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