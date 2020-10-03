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НАБУ пытается приобщить к закрытому делу "Роттердам +" новый вывод экспертизы

3 октября, 19:39

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Дело было закрыто более месяца назад

Детективы НАБУ пытаются приобщить к уже закрытому делу "Роттердам +" новый вывод экспертизы. Об этом сообщила адвокат Наталия Дрыгваль, передают новости "Сегодня".

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Речь идет о якобы убытках в 40 миллиардов гривен от действия формулы расчета цены угля. Автор появившейся экспертизы, по словам адвоката, "карманный", и его выводы могут быть сфабрикованными.

"Во-первых, это полностью сфабриковано. Во-вторых, это вне сроков досудебного расследования. В-третьих – ситуация с проведением экспертизы такая, что тут идет речь о преступлении. И в действиях представителей НАБУ, и в действиях самого эксперта, который поставил свою подпись под подобными выводами. Тут абсолютно очевидна ответственность самого детектива НАБУ, который прекрасно знал о завершении срока и должен был отозвать свое постановление", – прокомментировала Дрыгваль.

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Дело "Роттердам +" закрыли более месяца тому. С десяток детективов за 3,5 года не смогли доказать ни убытков, ни состава преступления. Подтвердили правомерность закрытия дела даже в Верховном суде.

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