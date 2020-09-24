Суд признал, что дело "Роттердам+" закрыто правомерно

Многолетнее следствие не нашло ни убытков, ни пострадавших в этом деле

Высший антикоррупционный суд Украины решил: прокуроры законно остановили месяц назад производство дела "Роттердам+".

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Так как ни убытков, ни пострадавших от расчета цены угля для украинских ТЭС по принципу импортного паритета детективы НАБУ не нашли, а многочисленные экспертизы подозрений не подтвердили. Специализированная антикоррупционная прокуратура доказала – состава преступления нет.

"На сегодняшний день дело закрыто. Судья нам сегодня объявила полный текст решения. Она также приняла во внимание, что в течение почти четырех лет этому расследованию никто не мешал. Расследование шло своим ходом, и прокуроры, и детективы имели возможность собирать все необходимые им документы", – заявила адвокат бывших подозреваемых по делу "Роттердам+" Ирина Одинец.

Под подозрением на время расследования были шестеро человек. Среди них – должностные лица частных компаний и экс-глава энергетической Нацкомиссии. За государственные средства, в размере 100 млн грн. , детективы годами искали пострадавших и доказательства. Но – бесполезно. Среди многих экспертиз была и масштабная от Службы безопасности Украины, которая также не обнаружила ни убытков, ни пострадавших.

Ранее "Сегодня" писали о том, что, по мнению эксперта Центра Разумкова, "Роттердам+" обеспечил переход к рыночной модели ценообразования.

Также мы сообщали, что экс-министр энергетики Украины считает, что формула "Роттердам+" полностью соответствует европейской практике.

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