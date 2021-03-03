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Мы должны сохранить экспортную пошлину на металлолом, если не хотим дарить наше сырье странам-конкурентам, – нардеп

3 марта, 16:11

Ирина Ненько Ирина Ненько

В случае отмены пошлины отечественная металлургия столкнется с дефицитом сырья

Необходимо продлить действие пошлины на экспорт лома, чтобы металлурги имели сырье, а Украина экспортировала готовую продукцию. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко, сообщает "Politeka".

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По его словам, в случае отмены пошлины на экспорт металлолома, его будут выкупать зарубежные компании, а отечественная металлургия столкнется с дефицитом сырья.

"Это скажется на конечной стоимости украинской продукции, что, как результат, приведет к ухудшению конкурентоспособности, падению валютной выручки. Поэтому однозначно нужно продлевать (действие пошлины – ред.) и поддерживать таким образом. Фактически металлолом – это сырье", - рассказал Николаенко.

Он также подчеркнул: для государства приоритетом является экспорт готовой продукции, а не сырья, его должны перерабатывать отечественные металлургические предприятия.

"Вот у нас выбор такой. Либо нам экспортировать сырье, либо конечную продукцию. Поэтому, чтобы не экспортировать сырье, нужно, чтобы здесь его переделали. У нас есть, кому этим заниматься", - считает Николаенко.

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Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что сохранение пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная Рада должна как можно быстрее принять соответствующий закон.

В свою очередь, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому ее действие необходимо продлить.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.

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