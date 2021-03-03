Ми маємо зберегти експортне мито на металобрухт, якщо не хочемо дарувати нашу сировину країнам-конкурентам, – нардеп

Необхідно продовжити дію мита на експорт брухту, щоб металурги мали сировину, а Україна експортувала готову продукцію. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко, повідомляє "Politeka".

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За його словами, у разі скасування мита на експорт металобрухту, його будуть викуповувати зарубіжні компанії, а вітчизняна металургія зіткнеться з дефіцитом сировини.

"Це позначиться на кінцевій вартості української продукції, що, як результат, призведе до погіршення конкурентоспроможності, падіння валютної виручки. Тому однозначно потрібно продовжувати (дію мита – ред.) і підтримувати таким чином. Фактично металобрухт – це сировина", – розповів Ніколаєнко.

Він також підкреслив: для держави пріоритетом є експорт готової продукції, а не сировини, її мають переробляти вітчизняні металургійні підприємства.

"Ось у нас вибір такий. Або нам експортувати сировину, або кінцеву продукцію. Тому, щоб не експортувати сировину, потрібно, щоб тут її переробили. У нас є, кому цим займатися", - вважає Ніколаєнко.

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Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що збереження мита на експорт металобрухту є стратегічним завданням держави, і Верховна Рада має якнайшвидше прийняти відповідний закон.

У свою чергу президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, тому його дію необхідно продовжити.

Нагадаємо, 1 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (№5175), яким пропонується продовжити дію експортного мита на металобрухт на 5 років.

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