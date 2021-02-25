МВФ призывает власти наладить отношения с "зелеными" инвесторами и вернуть долги, – Гриб

По словам нардепа, задолженность перед инвесторами в ВИЭ составляет около 20 млрд грн

Международный валютный фонд (МВФ) призывает Кабинет министров Украины и другие органы власти решить проблемные вопросы с инвесторами в возобновляемую энергетику и выплатить им накопленные долги. Об этом в Facebook написала нардеп Виктория Гриб по итогам заседания Антикризисного штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает "Znaj.ua".

Реклама

"Отсутствие выполнения обязательства государством в полном объеме, а также неопределенность относительно выбора инструментов для погашения задолженности уже в этом году не только негативным образом влияет на инвестиционную привлекательность Украины, но и является предметом активных переговоров с Международным валютным фондом", – написала Гриб.

По ее словам, задолженность перед инвесторами в возобновляемую энергетику составляет около 20 млрд грн, часть из которых должна была погаситься еще в прошлом году.

"Выполнение совместных с МВФ программ является залогом вывода государства из экономического кризиса. Более того, речь идет и о других генерациях, в том числе и атомной, ведь, как было отмечено, задолженность остается на уровне 22 млрд грн", - добавила депутат.

Она отметила, что отсутствие плана действий по решению долговых проблем на рынке электроэнергии приведет к углублению финансового кризиса в секторе и может привести к очередной волне судебных исков, что станет очередным финансовым бременем для государства.

Реклама

"Именно поэтому выход один: обеспечить выплату существующей задолженности и принять все необходимые механизмы для налаживания работы всего рынка", – отметила Гриб.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен тем, что Кабмин Дениса Шмыгаля не выполняет обязательства по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама