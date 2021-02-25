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МВФ закликає владу налагодити відносини з "зеленими" інвесторами та повернути борги, – Гриб

25 лютого, 16:38

Инна Бабур Инна Бабур

За словами нардепа, заборгованість перед інвесторами у ВДЕ становить близько 20 млрд грн

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає Кабінет міністрів України та інші органи влади вирішити проблемні питання з інвесторами в поновлювану енергетику і виплатити їм накопичені борги. Про це в Facebook написала нардеп Вікторія Гриб за підсумками засідання Антикризового штабу під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє "Znaj.ua".

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"Відсутність виконання зобов’язання державою в повному обсязі, а також невизначеність щодо вибору інструментів для погашення заборгованості вже цього року не тільки негативним чином впливає на інвестиційну привабливість України, але і є предметом активних переговорів із Міжнародним валютним фондом", - написала Гриб.

За її словами, заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику складає біля 20 млрд грн, частина з яких мала була погашена ще минулого року.

"Виконання спільних с МВФ програм є запорукою виведення держави із економічної кризи. Більше того, мова йде і про інші генерації, зокрема і атомну, адже, як було зазначено заборгованість залишається на рівні 22 млрд. грн", - додала депутатка.

Вона зазначила, що відсутність плану дій щодо вирішення боргових проблем на ринку електроенергії призведе до поглиблення фінансової кризи у секторі та може призвести до чергової хвилі судових позовів, що стане черговим фінансовим тягарем для держави.

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"Саме тому вихід один: забезпечити виплату існуючої заборгованості та прийняти всі необхідні механізми для налагодження роботи всього ринку", - зазначила Гриб.

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Нагадаємо, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Д. Шмигаля зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося.

Станом на середину лютого виплачено тільки 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори на бачать ніяких рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з поновлюваних джерел.

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борги інвестори Кабінет міністрів МВФ зелена енергетика ВДЕ Виктория Гриб
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