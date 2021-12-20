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Мир опасается: цена нефти обрушилась, а спрос на горючее упал

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 10:56
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Цена на нефть упала более чем на 3%
Нефть упала в цене из-за новых штампов коронавируса
Нефть упала в цене из-за новых штампов коронавируса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за роста числа новых случаев коронавируса Омикрон в Европе и США цены на нефть по состоянию на 20 декабря снизились на 3,18%.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

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По состоянию на 10:26 20 декабря 2021 года стоимость барреля февральской нефти Brent составляла $71,20 (-3,16%). Баррель январской нефти WTI торговался за $68,22 (-3,73%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $73,52 и $70,08 соответственно.

Срок действия январских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник.

Да, власти стран опасаются новых ограничений. Ведь это приведет к падению спроса на горючее. А так как заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во многих регионах, ограничительных мер не избежать.

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Причины колебания цен

Цены на нефть очень нестабильны. Еще в конце ноября они резко взлетели из-за новой мутации коронавируса, которая испугала инвесторов.

Однако уже через неделю резко обвалились из-за того же штамма "Омикрон".

16 декабря биржевые цены на нефть снова начали расти. Одной из причин подорожания является существенное снижение запасов нефти в США, повлекшее за собой повышенный спрос на энергоносители, несмотря на появление нового штамма.

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Раньше мы писали о 20 крупнейших нефтегазовых компаниях мира. А также вместе с экспертом разбирались, почему для Украины наступил конец так называемого сырьевого фарта.

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