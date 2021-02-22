Українська
$ 27,85
33,78
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Минэкономики ничего не делает для исправления экономической ситуации в стране, – Кушнирук

22 февраля, 14:35

Инна Бабур Инна Бабур

Эксперт в частности раскритиковал правительственную программу доступного кредитования бизнеса под 5-7-9%

Минэкономики не предпринимает никаких шагов для содействия развитию экономики и поддержки бизнеса в условиях кризиса. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Obozrevatel".

Реклама

"К сожалению, никаких содержательных шагов по содействию развитию экономики нет. Мы видим в каких-то сегментах попытки какие-то шаги делать и в то же время видим много сопротивления, много несогласованности, в том числе и с нашими западными партнерами", – сказал Кушнирук.

В частности, из-за отсутствия сотрудничества с МВФ, по его мнению, Украина не получит в ближайшее время средств от фонда, что осложнит дефицит финансирования государственного бюджета.

Эксперт также раскритиковал правительственную программу доступного кредитования бизнеса под 5-7-9%, отметив, что в целом кредитование экономики уменьшилось.

"Большая часть этих кредитов, которые выданы, она была просто рефинансированием уже выданных ранее кредитов и просто бизнесмены удешевили те кредиты, которые у них были раньше. То есть, если мы смотрим на статистику кредитования экономики, то она продолжает сокращаться. А как может экономика любой страны расти, если кредитование со стороны банков уменьшается", – отметил Кушнирук.

В тренде
В Украине замер курс доллара, а евро заметно подорожал
Реклама

Эксперт подчеркнул: правительство должно способствовать выводу малого и среднего бизнеса из тени, только при таких условиях спрос с их стороны на кредиты растет.

"Для этого, для малого бизнеса, у которого очень большая доля в расходах – это расходы на зарплату, нужно было сократить, причем не на какое-то там короткое время, пока карантин, а на постоянной основе, сократить ставку ЕСВ до 10%, брать с минимальной зарплаты. И это бы в значительной степени вывело зарплаты из тени и таким образом теневой оборот из тени", – считает Кушнирук.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Тарута сообщал, что депутаты Парламентского экономического комитета планируют заслушать отчет министра экономразвития Игоря Петрашко, по результатам которого будут принимать решение об эффективности министра. Он также отметил, что депутаты имеют много претензий к работе Петрашко.

В то же время экономические эксперты раскритиковали работу министра экономики Игоря Петрашко, назвав его слабым и неэффективным. В частности, по мнению экономического эксперта Александра Охрименко, министр провалил работу в сфере имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС – по этому направлению было выполнено лишь 43% плана.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес экономика кризис кредиты Минэкономики кредитование МВФ Игорь Петрашко Борис Кушнирук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
Рада дала добро на растаможку
Рада дала добро на растаможку "евроблях" по 1000 евроАвто
"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше УкраинеВласть
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика
В Украине вводят налог на Google – кто должен его платить и что подорожает
В Украине вводят налог на Google – кто должен его платить и что подорожаетЭкономика
Доллар снова подорожал до 28 гривен, надо ли запасаться валютой
Доллар снова подорожал до 28 гривен, надо ли запасаться валютойФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять