Мінекономіки нічого не робить для виправлення економічної ситуації в країні, – Кушнірук

Мінекономіки не вживає жодних кроків щодо сприяння розвитку економіки і підтримки бізнесу в умовах кризи. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Obozrevatel".

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"На жаль, ніяких змістовних кроків по сприянню розвитку економіки немає. Ми бачимо в якихось сегментах спроби якісь кроки робити і в той же час бачимо багато супротиву, багато непогодженості, в тому числі і з нашими західними партнерами", - сказав Кушнірук.

Зокрема, через відсутність співпраці з МВФ, на його думку, Україна не отримає найближчим часом коштів від фонду, що ускладнить дефіцит фінансування державного бюджету.

Експерт також розкритикував урядову програму доступного кредитування бізнесу під 5-7-9%, зазначивши, що загалом кредитування економіки зменшилося.

"Переважна частина цих кредитів, які видані, вона була просто рефінансуванням вже виданих раніше кредитів і просто бізнесмени здешевили ті кредити, які у них були раніше. Тобто якщо ми дивимось на статистику кредитування економіки, то вона продовжує скорочуватися. А як може економіка будь-якої країни зростати, якщо кредитування з боку банків зменшується", - зазначив Кушнірук.

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Експерт наголосив: уряд має сприяти виведенню малого і середнього бізнесу з тіні, лише за таких умов попит з їхнього боку на кредити росте.

"Для цього, для малого бізнесу, у якого дуже велика частка в витратах – це витрати на зарплату, потрібно було скоротити, причому не на якийсь там короткий час поки карантин, а на постійній основі, скоротити ставку ЄСВ до 10%, брати з мінімальної зарплати. І це би значною мірою вивело зарплати з тіні і таким чином тіньовий оборот з тіні", – вважає Кушнірук.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Тарута повідомляв, що депутати парламентського економічного комітету планують заслухати звіт міністра економрозвитку Ігоря Петрашка, за наслідками якого прийматимуть рішення про ефективність міністра. Він також наголосив, що депутати мають багато претензій до роботи Петрашка.

Водночас економічні експерти розкритикували роботу міністра економіки Ігоря Петрашка, назвавши його слабким та неефективним. Зокрема, на думку економічного експерта Олександра Охріменка, міністр провалив роботу в сфері імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС – за цим напрямком було виконано лише 43% плану.

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