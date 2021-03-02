Українська
$ 28
33,72
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Метинвест разрабатывает 10-летний план по сокращению выбросов CO2, – Рыженков

2 марта, 19:05

Ирина Ненько Ирина Ненько

Компания продолжит инвестировать в экологические проекты по снижению углеродного следа

Группа Метинвест разрабатывает дорожную карту по сокращению выбросов углекислого газа, которая рассчитана на 10 лет, заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков в интервью Brussels Times.

Реклама

"Хорошие намерения должны подкрепляться реальными шагами, которые нужно сделать для достижения этой цели, и имеющимися ресурсами, чтобы обещания не выглядели голословными. Метинвест берет на себя ответственность за каждое данное обещание. Все наши заявления в части экологии подкрепляются пошаговым планом действий с указанием объемов снижения выбросов и стоимости. Сейчас разрабатывается 10-летняя дорожная карта Метинвеста по сокращению выбросов CO2", - сообщил Рыженков.

"Как только у нас будет понимание, каким образом мы сможем стать углеродно-нейтральной компанией, мы объявим об этом", – добавил глава Метинвеста.

В тренде
Иностранцы забросили Украину. Откуда все еще едут? (Инфографика)

По словам Рыженкова, Метинвест продолжит инвестировать в экологические проекты по снижению углеродного следа и в 2021 году. Кроме того, компания планирует реализовать масштабную инвестпрограмму, направленную на развитие и повышение внутренней эффективности, а также на будущее.

"В 2021 году мы надеемся сохранить достигнутые в 2020 году операционные улучшения и существенно приумножить их. Внимание будет уделяться не только производству, но и эффективности в закупках, продажах и управлении талантами", – добавил топ-менеджер.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

метинвест развитие выбросы Юрий Рыженков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)
Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)Экономика
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
Задержанному в
Задержанному в "Борисполе" Яценко объявили подозрение: опубликованы фотоЭкономика
Санкции в действии: закроются ли магазины
Санкции в действии: закроются ли магазины "Спортмастер", O'Stin и другиеЭкономика
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдет
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдетЭкономика
Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправках
Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправкахЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять