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Метінвест розробляє 10-річний план скорочення викидів CO2, – Риженков

2 березня, 19:05

Ирина Ненько Ирина Ненько

Компанія продовжить інвестувати в екологічні проєкти зі зниження вуглецевого сліду

Група Метінвест розробляє дорожню карту щодо скорочення викидів вуглекислого газу, яка розрахована на 10 років, заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков в інтерв'ю Brussels Times.

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"Добрі наміри мають підкріплюватися реальними кроками, які потрібно зробити для досягнення цієї мети, і наявними ресурсами, щоб обіцянки не виглядали голослівними. Метінвест бере на себе відповідальність за кожну дану обіцянку. Всі наші заяви в частині екології підкріплюються покроковим планом дій із зазначенням обсягів зниження викидів і вартості. Зараз розробляється 10-річна дорожня карта Метінвесту по скороченню викидів CO2", – повідомив Риженков.

"Щойно у нас буде розуміння, яким чином ми зможемо стати вуглецево-нейтральною компанією, ми оголосимо про це", – додав глава холдингу.

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За словами Риженкова, Метінвест продовжить інвестувати в екологічні проєкти зі зниження вуглецевого сліду і у 2021 році. Крім того, компанія планує реалізувати масштабну інвестпрограму, спрямовану на розвиток і підвищення внутрішньої ефективності, а також на майбутнє.

"У 2021 році ми сподіваємося зберегти досягнуті у 2020 році операційні поліпшення та істотно примножити їх. Увага приділятиметься не тільки виробництву, а й ефективності в закупівлях, продажах та управлінні талантами", – додав топменеджер.

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Метінвест розвиток викиди Юрій Риженков
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