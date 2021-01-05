Магазинам разрешили продавать бытовую химию и прессу в локдаун

Продажа спичек, лампочек и батареек все равно осталась под запретом

Кабинет министров на внеочередном заседании 5 января добавил бытовую химию и прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января.

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Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"На внеочередном заседании Кабмина сегодня решений относительно новых дат локдауна не принималось. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна. Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести", – заявил нардеп.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал со ссылкой на СМИ, что условия ужесточения "зимнего" карантина Кабмин может пересмотреть 7 января.

Однако даже после послабления карантинных правил в супермаркетах нельзя будет приобрести значительную часть товаров повседневного использования – к примеру, инструменты, одежду, спички, лампочки, батарейки, детские товары и товары для обучения.

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А тем временем в одном из супермаркетов под Киевом уже "ввели" локдаун, не дожидаясь его официального старта – посетителей просто не пускают в магазин.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отмена локдауна

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