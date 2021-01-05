Магазинам дозволили продавати побутову хімію і пресу в локдаун

Продаж сірників, лампочок і батарейок все ж залишився під забороною

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 5 січня додав побутову хімію і пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час локдауну з 8 по 24 січня.

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Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На позачерговому засіданні Кабміну сьогодні рішень щодо нових дат локдауну не ухвалювалося. З ініціативи голови МОЗ Максима Степанова було конкретизовано перелік товарів, які можуть підпадати під заборону продажу на час локдауну. Було додано можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці зміни МОЗ сьогодні додав до списку товарів, які можна придбати", – заявив нардеп.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв з посиланням на ЗМІ, що умови зимового карантину Кабмін може переглянути 7 січня.

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Однак навіть після послаблення карантинних правил в супермаркетах не можна буде придбати значну частину товарів повсякденного використання – наприклад, інструменти, одяг, сірники, лампочки, батарейки, дитячі товари і товари для навчання.

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А тим часом в одному з супермаркетів під Києвом уже "ввели" локдаун, не чекаючи його офіційного старту – відвідувачів просто не пускають в магазин.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Відміна локдауну

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