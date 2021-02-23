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Луценко: импорт электроэнергии из России – это торговля с оккупантом и уничтожение энергетики

23 февраля, 17:11

Инна Бабур Инна Бабур

Это будет иметь сверхтяжелые последствия для государства, подчеркнул экс-генеральный прокурор

Импорт российской электроэнергии – это торговля с оккупантом, которая к тому же приводит к уничтожению украинской энергетики. Об этом заявил экс-генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Україна 24", пишет "Obozrevatel".

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"Я точно против (импорта тока с РФ, – ред.). Это и торговля с оккупантом, и уничтожение украинской энергетики", – сообщил Луценко

Он подчеркнул, что сознательное уничтожение действующей властью отечественного энергорынка путем импорта российского тока будет иметь сверхтяжелые последствия для государства.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. В целом по состоянию на 23 февраля было импортировано 520 млн кВт·часов на сумму 830 млн грн.

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Прошлый отопительный сезон – с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала свыше 1 млрд·кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшему за годы независимости кризису на энергетическом рынке.

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В результате остановились 95 угольных шахт, а государственные компании получили рекордные убытки.

Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все украинские ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт.

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энергетика Россия электроэнергия импорт Юрий Луценко
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