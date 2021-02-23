Луценко: імпорт електроенергії з Росії – це торгівля з окупантом і знищення енергетики

Імпорт російської електричної енергії – це торгівля з окупантом, яка до того ж призводить до знищення української енергетики. Про це заявив ексгенеральний прокурор, політик Юрій Луценко, пише "Obozrevatel".
"Я точно проти (імпорту струму з РФ – прим.). Це і торгівля з окупантом, і знищення української енергетики", - повідомив Луценко в ефірі телеканалу "Україна24".
Він наголосив, що свідоме знищення діючою владою вітчизняного енергоринку шляхом імпорт російського струму матиме надтяжкі наслідки для держави.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. У лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 23 лютого було імпортовано 520 млн кВт·годин на суму 830 млн грн.
Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт·годин електроенергії, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку.
В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а державні компанії отримали рекордні збитки.
Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі українські ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт.
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