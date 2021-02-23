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Луценко: імпорт електроенергії з Росії – це торгівля з окупантом і знищення енергетики

23 лютого, 17:11

Инна Бабур Инна Бабур

Це буде мати надважкі наслідки для держави, підкреслив ексгенеральний прокурор

Імпорт російської електричної енергії – це торгівля з окупантом, яка до того ж призводить до знищення української енергетики. Про це заявив ексгенеральний прокурор, політик Юрій Луценко, пише "Obozrevatel".

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"Я точно проти (імпорту струму з РФ – прим.). Це і торгівля з окупантом, і знищення української енергетики", - повідомив Луценко в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що свідоме знищення діючою владою вітчизняного енергоринку шляхом імпорт російського струму матиме надтяжкі наслідки для держави.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. У лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 23 лютого було імпортовано 520 млн кВт·годин на суму 830 млн грн.

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Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт·годин електроенергії, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку.

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В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а державні компанії отримали рекордні збитки.

Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі українські ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт.

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енергетика Росія електроенергія імпорт Юрій Луценко
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