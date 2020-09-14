Кризис и проблемы с долгами: в S&P оценили рейтинг Украины и дали прогноз

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B" (в значительной степени спекулятивный), как и по оценке Fitch Ratings.

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Прогноз S&P по рейтингу – "стабильный". Как объяснили в пресс-службе агентства, этот прогноз отражает риск негативного влияния неблагоприятных условий на экономику Украины и возможность разворота реформ. В то же время рейтинг учитывает рекордно увеличившийся объем международных резервов.

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В целом S&P прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2020 году на 6%. Это на 0,5 процентных пункта выше, чем в майском прогнозе агентства. В 2021 году, по расчетам аналитиков, украинская экономика вырастет на 4%, а в 2022-м – на 3%. Уровень госдолга в 2021 году и в следующие три года будет составлять более 60% ВВП, считает агентство. Это больше, чем в 2019 году, когда он составлял менее 50% ВВП.

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Агенство ожидает, что в 2020 году уровень безработицы в Украине составит 10,5%, что на 1,9 п.п. выше, чем в 2019 году. В 2021 году безработица сократится до 10%, а в 2022 году – до 9%.

При этом агентство не исключает, что может понизить рейтинг Украины, если правительство откажется от проведения ключевых реформ, например, в части обеспечения независимости НБУ. Повышение рейтинга возможно в случае ускорения темпов восстановления экономики.

Напомним, в правительстве не исключают, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

А о том, каких изменений ждать в ближайшие месяцы, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Коронавирус и экономика: Украину ждет осенняя проверка на прочность".

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