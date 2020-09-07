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Украина копит валюту в резервах: Нацбанк раскрыл итоги августа

7 сентября, 14:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На уровень международных резервов повлияли три фактора

По состоянию на 1 сентября 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 29,05 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, за август резервы по сравнению с июльскими показателями выросли на 1%. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на предварительные подсчеты.

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Уровень международных резервов остается рекордным с 2012 года.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – уточнили в НБУ.

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По данным Нацбанка, в августе на уровень международных резервов повлияли такие факторы:

В тренде
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  • Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке

В августе предложение валюты превышало спрос, потому НБУ мог пополнять международные резервы. Всего в августе регулятор купил 460,5 млн долларов. Интервенции по продаже валюты в августе не проводились.

  • Операции правительства по управлению государственным долгом

Валютные поступления в пользу правительства в августе составили 250,5 млн долларов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 645,2 млн долларов.

  • Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курса валют)

В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 385 млн долларов (в эквиваленте).

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Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что к концу 2020 года Украина уменьшит объем международных резервов до 27,4 млрд долларов.

Напомним, в целом за 2020 год Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа МВФ. О том, какие "маяки" поставил фонд перед Украиной, узнавайте из видео:

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НБУ Украина август ЗВР международные резервы

Источник: Сегодня

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