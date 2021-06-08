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Конфликт между НКРЭКУ и Минэнерго возник из-за желания комиссии покрывать схемы "торговли воздухом", – нардеп

8 июня 2021 17:02

Ирина Ненько Ирина Ненько

Дальше так регулировать и управлять рынком невозможно, заявил Алексей Кучеренко

Открытый конфликт руководства НКРЭКУ с Минэнерго и основными энергетическими компаниями возник из-за желания комиссии и в дальнейшем покрывать схемы "торговли воздухом".

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Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, сообщает "Znaj.ua".

"Неслучайно сегодня конфликт разгорается между новым министром энергетики господином Галущенко и НКРЭКУ. Потому что они (производители тока – ред.) Уже выступили с открытым заявлением – вся генерация, все кадровые энергетики говорят: дальше так регулировать и управлять рынком невозможно. Ибо все попадут и все станут банкротом", – заявил нардеп.

Нардеп отметил, что заложником в этой ситуации оказался президент, у которого полномочия по назначению членов НКРЭКУ.

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"Поскольку в октябре 2019 года четырех членов этой комиссии без конкурса назначил своим указом президент Зеленский. И главный вопрос: а кто должен ответить за это? На кого в данный момент переводить эти стрелки. Простите, у меня впечатление, что окружение уважаемого господина президента подставляет его просто своим небрежным управлением в сфере энергетики и, по сути дела, делает его заложником этой ситуации", – добавил Кучеренко.

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Напомним, в мае 2021 года цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./кВт·ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следить за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции

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