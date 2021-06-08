Конфлікт між НКРЕКП і Міненерго виник через бажання комісії покривати схеми "торгівлі повітрям", – нардеп

Далі так регулювати і управляти ринком неможливо, заявив Олексій Кучеренко

Відкритий конфлікт керівництва НКРЕКП з Міненерго і основними енергетичними компаніями виник через бажання комісії й надалі покривати схеми "торгівлі повітрям".

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Про це заявив перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, інформує "Znaj.ua".

"Невипадково, сьогодні конфлікт розгорається між новим міністром енергетики паном Галущенком і НКРЕКП. Бо вони (виробники струму – ред.) вже виступили із відкритою заявою — вся генерація, всі кадрові енергетики кажуть: далі так регулювати і управляти ринком неможливо. Бо всі потерпають і всі стануть банкрутом", – заявив нардеп.

Нардеп наголосив, що заручником у цій ситуації опинився президент, якому належать повноваження з призначення членів НКРЕКП.

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"Бо у жовтні 2019 року чотирьох членів цієї комісії без конкурсу призначив своїм указом президент Зеленський. І головне питання: а хто має відповісти за це? На кого зараз переводити ці стрілки. Вибачте, в мене враження, що оточення шановного пана президента підставляє його просто своїм недбалим управлінням у сфері енергетики і, по суті справи, робить його заручником цієї ситуації", – додав Кучеренко.

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Нагадаємо, у травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт·год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики. Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідкувати за трейдерами. Усі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів тільки у травні через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.