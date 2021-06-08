Русский
$ 27,19
33,08
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Конфлікт між НКРЕКП і Міненерго виник через бажання комісії покривати схеми "торгівлі повітрям", – нардеп

8 червня 2021 17:02

Ірина Ненько Ірина Ненько

Далі так регулювати і управляти ринком неможливо, заявив Олексій Кучеренко

Відкритий конфлікт керівництва НКРЕКП з Міненерго і основними енергетичними компаніями виник через бажання комісії й надалі покривати схеми "торгівлі повітрям".

Реклама

Про це заявив перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, інформує "Znaj.ua".

"Невипадково, сьогодні конфлікт розгорається між новим міністром енергетики паном Галущенком і НКРЕКП. Бо вони (виробники струму – ред.) вже виступили із відкритою заявою — вся генерація, всі кадрові енергетики кажуть: далі так регулювати і управляти ринком неможливо. Бо всі потерпають і всі стануть банкрутом", – заявив нардеп.

Нардеп наголосив, що заручником у цій ситуації опинився президент, якому належать повноваження з призначення членів НКРЕКП.

В тренді
Свідоцтво про народження дитини дозволили отримувати на пошті

"Бо у жовтні 2019 року чотирьох членів цієї комісії без конкурсу призначив своїм указом президент Зеленський. І головне питання: а хто має відповісти за це? На кого зараз переводити ці стрілки. Вибачте, в мене враження, що оточення шановного пана президента підставляє його просто своїм недбалим управлінням у сфері енергетики і, по суті справи, робить його заручником цієї ситуації", – додав Кучеренко.

Реклама

Нагадаємо, у травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт·год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики. Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідкувати за трейдерами. Усі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів тільки у травні через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скільки
Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скількиЕкономіка
Долар
Долар "зробив гірку" – чи чекати на піке у червніФінанси
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червня
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червняЕкономіка
В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогу
В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогуЕкономіка
Долар
Долар "зірвався в піке" – чи чекати курсу 27 гривень і нижчеФінанси
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квиткиЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти