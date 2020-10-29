Карта. Самые высокие и низкие зарплаты по областям Украины

В среднем по Украине средняя зарплата выросла до 11 998 гривен в сентябре 2020 года. При этом самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве, самая низкая – в Волынской области. Разница между показателями в этих регионах достигает 7 487 гривен.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
ТОП-3 регионов с самой высокой средней зарплатой:
- г. Киев – 17 253 гривен;
- Донецкая область – 12 981 гривен;
- Киевская область – 12 109 гривен.
ТОП-3 областей с самой низкой средней зарплатой:
- Волынская область – 9766 гривен;
- Черновицкая – 9 871 гривен.
- Херсонская – 9 875 гривен.
Напомним, ранее в Государственной налоговой службы подсчитали, что больше половины работающих украинцев не платят налоги с зарплаты. Всю страну обеспечивают налогами 9,5 млн работающих и 1,8 млн предпринимателей.
Также сообщалось, что минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 сентября до 5000 гривен.
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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