В среднем по Украине средняя зарплата выросла до 11 998 гривен в сентябре 2020 года. При этом самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве, самая низкая – в Волынской области. Разница между показателями в этих регионах достигает 7 487 гривен.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

ТОП-3 регионов с самой высокой средней зарплатой:

В тренде Карта. Самые высокие и низкие зарплаты по областям Украины

г. Киев – 17 253 гривен;

Донецкая область – 12 981 гривен;

Киевская область – 12 109 гривен.

ТОП-3 областей с самой низкой средней зарплатой:

Волынская область – 9766 гривен;

Черновицкая – 9 871 гривен.

Херсонская – 9 875 гривен.

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Напомним, ранее в Государственной налоговой службы подсчитали, что больше половины работающих украинцев не платят налоги с зарплаты. Всю страну обеспечивают налогами 9,5 млн работающих и 1,8 млн предпринимателей.

Также сообщалось, что минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 сентября до 5000 гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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