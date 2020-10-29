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Карта. Самые высокие и низкие зарплаты по областям Украины

29 октября, 09:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Столица традиционно возглавила рейтинг регионов наивысшими окладами

В среднем по Украине средняя зарплата выросла до 11 998 гривен в сентябре 2020 года. При этом самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве, самая низкая – в Волынской области. Разница между показателями в этих регионах достигает 7 487 гривен.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

ТОП-3 регионов с самой высокой средней зарплатой:

В тренде
Карта. Самые высокие и низкие зарплаты по областям Украины
  • г. Киев – 17 253 гривен;
  • Донецкая область – 12 981 гривен;
  • Киевская область – 12 109 гривен.

ТОП-3 областей с самой низкой средней зарплатой:

  • Волынская область – 9766 гривен;
  • Черновицкая – 9 871 гривен.
  • Херсонская – 9 875 гривен.
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Напомним, ранее в Государственной налоговой службы подсчитали, что больше половины работающих украинцев не платят налоги с зарплаты. Всю страну обеспечивают налогами 9,5 млн работающих и 1,8 млн предпринимателей.

Также сообщалось, что минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 сентября до 5000 гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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регионы статистика зарплаты карта Украина средняя зарплата

Источник: Сегодня

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