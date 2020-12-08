Карта. Какие страны активнее всего кормит Украина

В структуре внешней торговли Украины почти половину – 44,4% – занимает продукция агропромышленного комплекса. Основная доля аграрного экспорта принадлежит зерновым культурам и масличным. С января по октябрь 2020 года 40,4% украинской продукции АПК "уходила" в Азию.

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Такие данные обнародовал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

ТОП-5 стран, которые активнее всего покупали украинские продукты, выглядит так:

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Китай. Индия. Египет. Нидерланды. Испания.

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ТОП-3 экспортных товара:

Подсолнечное масло – 23,3% Кукуруза – 20,3%; Пшеница – 18,2%.

Напомним, ранее Высоцкий заявлял, что сейчас Украина кормит 150 млн человек в мире, а может – 500 млн.

При этом в ООН предупредили, что в 2021 году, в связи с последствиями пандемии коронавируса, миру может грозить самый сильный за 75 лет кризис из-за голода.

В таких условиях стал актуальнее вопрос сохранения зерна "на черный день". Но, как оказалось, в украинском госрезерве не все благополучно. О том, куда пропадают запасы из государственных закромов, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

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