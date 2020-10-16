Украина кормит 150 млн человек в мире, а может – 500 млн

В Минэкономики объяснили, как лучше использовать аграрный потенциал страны

Украина на сегодняшний день обеспечивает продовольствием около 150 млн человек по всему миру. В будущем этот показатель может достичь 500 млн. Однако пока что Украина недостаточно использует свой потенциал в этой сфере.

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Такое заявление сделал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНИАН.

Он уточнил, что для этого необходимо:

привлекать инвестиции в агропромышленный комплекс;

интегрировать технологии в управление и производство;

встраиваться в международные цепочки поставки продовольствия.

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"Возможность с точки зрения природных ресурсов увеличить эту цифру до 500 [млн] – это максимум. Но вдвое – это легко достижимо", – сказал Высоцкий.

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Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада предварительно согласилась снизить налоги для аграриев. Речь идет об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для некоторых сегментов агросектора с 20% до 14%.

Кроме того, в этом году Украина установила предельный объем экспорта зерна. Пшеницы продадут не более 17,5 млн тонн, а ржи – не более 1 тыс. тонн.

Также в условиях ухудшения урожаев стал актуальнее вопрос сохранения зерна "на черный день". Но, как оказалось, в украинском госрезерве не все благополучно. О том, куда пропадают запасы из государственных закромов, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

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