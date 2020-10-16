Украина кормит 150 млн человек в мире, а может – 500 млн

Украина на сегодняшний день обеспечивает продовольствием около 150 млн человек по всему миру. В будущем этот показатель может достичь 500 млн. Однако пока что Украина недостаточно использует свой потенциал в этой сфере.
Такое заявление сделал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНИАН.
Он уточнил, что для этого необходимо:
- привлекать инвестиции в агропромышленный комплекс;
- интегрировать технологии в управление и производство;
- встраиваться в международные цепочки поставки продовольствия.
Читайте также: Европа разрешила ввозить семена из Украины: что это даст
"Возможность с точки зрения природных ресурсов увеличить эту цифру до 500 [млн] – это максимум. Но вдвое – это легко достижимо", – сказал Высоцкий.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада предварительно согласилась снизить налоги для аграриев. Речь идет об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для некоторых сегментов агросектора с 20% до 14%.
Кроме того, в этом году Украина установила предельный объем экспорта зерна. Пшеницы продадут не более 17,5 млн тонн, а ржи – не более 1 тыс. тонн.
Также в условиях ухудшения урожаев стал актуальнее вопрос сохранения зерна "на черный день". Но, как оказалось, в украинском госрезерве не все благополучно. О том, куда пропадают запасы из государственных закромов, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк