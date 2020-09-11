Что будет с ценами при ужесточении карантина – экономисты расходятся в прогнозах

Украинцы встревожены ростом цен на многие важные продукты питания и другие товары, который наблюдается в последнее время. Казалось бы, предпосылок для этого нет. Обычно осень – сезон самых дешевых овощей и фруктов. Но эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты в Украине, регионы в последнее время один за другим погружаются в "оранжевую" и "красную" зоны, и деловая активность там падает. Весной, в период жестких карантинных ограничений, цены практически не росли. Сейчас же ситуация противоположная.

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Продолжится ли рост цен, если в Украине вновь будут усилены карантинные ограничения, разбирался сайт "Сегодня".

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что рост цен на некоторые позиции может быть связан с тем, что предприниматели хотят восполнить убытки, понесенные во время жесткого карантина.

"Я не ожидаю какого-либо существенного роста цен. Хотя на некоторые позиции цены действительно выросли. Но это наблюдается в тех сегментах, где возобновляется деловая активность, и может быть связано с тем, что цены просто восстанавливаются после глубокого падения и остановки рынка. Например, такая ситуация сейчас наблюдается с ценами на металл, который используется в строительстве. Что касается ситуации в целом – понятно, что некоторые предприниматели хотят сегодня хоть как-то восполнить те потери, которые они понесли в период карантинных ограничений", – говорит Борис Кушнирук.

В то же время эксперт European Analytical Centre Вадим Бардась обращает внимание на то, что рост цен, который замечают потребители, может быть связан с достаточно активной денежной эмиссией.

"Официальная статистика в Украине по темпам роста индекса потребительских цен имеет больше политический характер и мало связана с реальной экономикой. Официальные данные показывают наличие в Украине дефляции в июле или снижение цен в экономике на 0,6%, однако именно на этот период пришелся сезонный всплеск цен на продукты питания на 20-30%, а некоторые группы продуктов подорожали на 50% и более. В общем с начала года цены на транспортные средства увеличились на 5%, бытовая техника подорожала от 10%, а предметы первой необходимости добавили почти 15%. Рост цен связан с увеличением бюджетного дефицита в Украине из-за ограничений деловой активности и, соответственно, эмиссионным каналом его покрытия – через ежемесячное вливание в оборот 40-50 миллиардов гривен для финансирования расходов государственного бюджета", – говорит Вадим Бардась.

Напомним, ранее экономист назвал условие существенного роста цен в Украине.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Подорожают ли продукты осенью, если ужесточат карантин".

В августе также заметно изменились цены на "стратегическую" кашу украинцев – гречку. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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