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Качественный стадион и скорая за 20 минут: у Зеленского дали пару "децентрализованных" обещаний

1 марта, 22:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

За несколько лет построят удобную и доступную инфраструктуру, говорит Алексей Чернышев

Президент Владимир Зеленский провел очередное совещание по поводу реформы государственного управления и развития регионов, где говорилось об углублении децентрализации власти.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский напомнил, что власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон киевских кабинетов, а углубление децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев объяснил, что главными показателями развития регионов будут объем привлеченного частного капитала и количество созданных рабочих мест, от чего будет развиваться и социальная сфера и будет зависеть объем налоговых поступлений.

"За несколько лет мы построим удобную и доступную инфраструктуру: сто процентов школ будут отвечать лучшим условиям комфортного пространства, каждая община в 20 тысяч жителей будет иметь качественный стадион, экстренная помощь будет приезжать не дольше, чем за 20 минут", – пообещал Чернышев.

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Напомним, в декабре-2020 Кабмин утвердил порядок реорганизации РГА, по которому из 490 районов сделают 136.

Также напомним, Зеленский по случаю Дня местного самоуправления заявил, что реформа децентрализации дала местным бюджетам новые финансовые возможности – сотни миллиардов гривен по всей стране, за которые развернулась серьезная борьба в общинах.

Также мы писали, как возрождаются общины Полтавской области. А все потому, что газодобывающие компании ежегодно обогащают местные бюджеты на сотни миллионов гривен. Благодаря этому в Украине расцветают новые богатые села и районы.

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регионы развитие Владимир Зеленский децентрализация децентрализация власти реформы Алексей Чернышов

Источник: Сегодня

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