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Якісний стадіон і швидка за 20 хвилин: у Зеленського дали кілька "децентралізованих" обіцянок

1 березня, 22:48

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За кілька років розбудують зручну та доступну інфраструктуру, каже Олексій Чернишов

Президент Володимир Зеленський провів чергову нараду з приводу реформи державного управління та розвитку регіонів, де говорилося про поглиблення децентралізації влади.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський нагадав, що влада повинна бачити проблеми на місцях, а не з вікон київських кабінетів, а поглиблення децентралізації підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов пояснив, що головними показниками розвитку регіонів будуть обсяг залученого приватного капіталу і кількість створених робочих місць, від чого розвиватиметься й соціальна сфера і залежатиме обсяг податкових надходжень.

"За кілька років ми розбудуємо зручну та доступну інфраструктуру: сто відсотків шкіл будуть відповідати найкращим умовам комфортного простору, кожна громада до 20 тисяч мешканців матиме якісний стадіон, екстрена допомога приїжджатиме не більш, ніж за 20 хвилин", – пообіцяв Чернишов.

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Нагадаємо, у грудні-2020 Кабмін ухвалив порядок реорганізації РДА, за яким з 490 районів зроблять 136.

Також нагадаємо, Зеленський із нагоди Дня місцевого самоврядування заявив, що реформа децентралізації дала місцевим бюджетам нові фінансові можливості – сотні мільярдів гривень по всій країні, за які розгорнулася серйозна боротьба в громадах.

Також ми писали, як відроджуються громади Полтавської області. А все тому, що компанії, які видобувають газ, щорічно збагачують місцеві бюджети на сотні мільйонів гривень. Завдяки цьому в Україні розквітають нові багаті села і райони.

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регіони розвиток Володимир Зеленський децентралізація децентралізація влади реформи Олексій Чернишов

Джерело: Сьогодні

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