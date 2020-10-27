Кабмин попросили не списывать старые вагоны и предупредили о перебоях

Инициатива Мининфраструктуры по сокращению сроков эксплуатации железнодорожных вагонов дестабилизирует работу предприятий угольной отрасли.

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Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРУПЕК), размещенном на официальном сайте.

"Ограничения, которые предлагаются по вагонам, ставят под угрозу стабильную работу угольных предприятий и частично энергосистемы", – отметили в федерации.

По оценке федерации, из-за списания вагонов возникнет их дефицит, который заставит грузоперевозчиков финансировать закупку новых вагонов, в результате чего возрастет стоимость привлечения вагонов под перевозку угля.

"Это, в свою очередь, приведет к росту цен на вагоны как минимум в 2 раза и соответствующему повышению стоимости транспортировки угля", – отмечается в заявлении.

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В ФРУПЕК также считают, что это решение приведет к росту тарифов "Укрзалізниці", что также повысит себестоимость угольной продукции и ухудшит ее конкурентоспособность на внутреннем рынке по сравнению с альтернативными видами топлива.

"Снижение объемов перевозок по железной дороге из-за недостатка парка, по нашему мнению, приведет не только к росту цен на вагоны, а будет стимулировать рост государственно регулируемых тарифов АО "Укрзалізниця" для покрытия ее расходов на содержание железнодорожной инфраструктуры в условиях сокращения доходов и увеличения инвестиций в обновление вагонного парка", – отметили в ФРУПЕК и призвали правительство доработать проект решения, предложенный Мининфраструктуры.

Ранее в "Укрметалургпроме" заявили, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.

В свою очередь, вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Напомним, 8 октября Министерство инфраструктуры Украины опубликовало проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", которым предусмотрено сокращение в Украине вагонного парка путем запрета продления срока использования вагонов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный. Согласно проекту приказа, ограничение предлагается применить в том числе и к полувагонам – наиболее массовому виду парка, в котором перевозится практически весь объем угольной продукции. В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет (1,5 нормативных срока службы) с постепенным уменьшением предельного срока службы с 33 лет до 22 в период 2021-2029 годов, кроме вагонов, для которых срок на данный момент уже продлен.

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