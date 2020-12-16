Кабмин изменил порядок регистрации и снятия автомобилей с учета (документ)

Подавать заявления на получение номеров можно через электронный кабинет водителя

Кабинет министров внес ряд изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

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Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.

В частности, предусматривается:

подача заявления и документов для получения номерных знаков и регистрационных документов через электронный кабинет водителя (если не нужен осмотр специалиста МВД)

отчуждение ТС, перешедшего наследнику, без их переаттестации на наследника;

запрет переаттестации, кроме случаев не связанных с отчуждением, для должников.

Больше изменений смотрите в сравнительной таблице к постановлению правительства.

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Напомним, в ноябре-2020 в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения. Отныне велосипедистам можно ездить по полосе для общественного транспорта. А в ночное время суток они обязаны носить одежду со светоотражающими элементами.

Также напомним, в июне-2020 Министерство внутренних дел внесло изменения по регистрации ввезенных из-за границы автомобилей.

А раньше Кабмин разрешил движение по полосе общественного транспорта для электромобилей. Кроме того, электрокары получают номерные знаки с зеленым шрифтом и специально выделенные места для парковки.

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