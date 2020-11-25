Новые правила для велосипедов и такси: вступили в силу изменения в ПДД Украины

Новшества предусматривают как дополнительные права, так и обязанности

В Украине вступили в силу новые правила дорожного движения. Отныне велосипедистам можно ездить по полосе для общественного транспорта. А в ночное время суток они обязаны надевать одежду со светоотражающими элементами. Такое решение ранее принял Кабинет министров, сообщают новости "Сегодня".

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Правила для такси тоже изменились: теперь ремнями безопасности нужно обеспечивать всех пассажиров – как на переднем, так и на заднем сиденьях.

Видео: Сегодня

Касаются нововведения и номерных знаков. Запрещено изменять их размеры, форму, обозначение, цвет и размещение, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их.

Напомним, отдельного знака для велосипедистов на полосе для общественного транспорта не будет. Останется только знак "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Велосипедисты и раньше активно пользовались полосами для общественного транспорта, поскольку движение там не настолько оживленное, как на полосах для личного и грузового транспорта. По сути, Кабмин только узаконил существующее положение вещей.

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Также ранее Кабмин разрешил движение по полосе общественного транспорта электромобилям. Кроме того, электрокары получают номерные знаки с зеленым шрифтом и специально выделенные парковочные места.

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