Итоги выборов в США подтолкнули цены на нефть

Мировые цены на нефть существенно повысились. Котировки растут на фоне предварительных результатов выборов в США, согласно которым победил демократ Джо Байден. Инвесторы считают, что его администрация будет более предсказуемой и стабильной, чем администрация Дональда Трампа.

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При этом негативное влияние второй волны пандемии коронавируса остается в силе. Кроме того, инвесторы опасаются, что официальное объявление итогов выборов президента США затянется, что тоже сдерживает рост.

По данным Investing.com, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по киевскому времени составила 40,28 доллара за баррель – на 0,83 доллара (2,10%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 37,94 доллара за баррель, что на 0,80 доллара (2,15%) выше уровня предыдущей сессии.

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"Ожидания, что администрация нового президента США Джо Байдена будет более предсказуемой и стабильной, а также надежды на новый пакет мер поддержки экономики, толкают вверх цены на нефть. Тем не менее, нефтяной рынок, вероятно, будет оставаться волатильным, поскольку действия Трампа задержат объявление официальных результатов выборов, при том, что заболеваемость COVID-19 растет", – цитирует Интерфакс аналитика по сырьевому сектору VI Investment Вила Сунгчил Юня.

Опасения, связанные с перспективами спроса на нефть, повышаются, учитывая действующие в ряде стран Европы локдауны, а также продолжающееся увеличение заболеваемости коронавирусом в США, добавляют эксперты ANZ.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек. По всему миру продолжается разработка вакцин от коронавируса. Свой проект есть и у Украины:

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