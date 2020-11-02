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Коронакризис продолжает бить по России: "уральская" нефть дешевеет, а экспорт падает

2 ноября, 17:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

За 10 месяцев средняя цена нефти Urals упала на треть

Мировой коронакризис и падение потребления углеводородов бьет по российской экономике – за 10 месяцев 2020 года средняя цена барреля нефти марки Urals упала на треть с лишним.

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Об этом со ссылкой на данные Минфина РФ сообщает Interfax.

Так, в январе-октябре 2020-го средняя цена российской нефти была на уровне 40,81 доллара за баррель, а за аналогичный период прошлого года она составила 63,53 доллара. Таким образом, цена упала на 35,7%.

Кроме того, экспорт нефти из России в октябре 2020 года составил 19,339 млн тонн, что на 18,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом со ссылкой на отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК РФ сообщает angi.ru.

При этом с начала года поставки российской нефти за рубеж снизились на 12,5%, до 195,488 млн тонн.

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Напомним, уже в мае 2020-го по сравнению с маем прошлого года экспорт российской нефти в денежном выражении сократился в 2,7 раза и составил 3,604 млрд долларов. Всего в мае было продано 19,261 млн тонн нефти.

Также сообщалось, что глава Сбербанка России Герман Греф предположил, что до конца года курс рубля может вырасти примерно на 10%, также он спрогнозировал цену на нефть на конец года 60-62 доллара за баррель.

Больше о спровоцированном коронавирусом кризисе на нефтяном рынке и его вероятных последствиях для Российской Федерации читайте в материале "Война или распад империи: последствия нефтяного кризиса для России" на нашем сайте.

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экономика нефть Urals экономика России коронакризис

Источник: Сегодня

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