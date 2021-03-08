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Индекс блина: сколько стоит приготовить блюдо в этом году

8 марта, 21:38

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Ежегодно стоимость одного блина растет

Журналисты "Сегодня" взялись посчитать "индекс блина", то есть сколько будет стоить приготовить блюдо в этом году. И получилось, что себестоимость блина значительно увеличилась.

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За основу взяли рецепт с традиционными ингредиентами:

  • яйца;
  • молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • масло,
  • сливочное масло.

Учитывая среднюю цену этих продуктов, один блин сейчас стоит 3 гривны. Соответственно, одна порция из 20 блинов – 60 гривен. Это на четверть дороже, чем в прошлом году.

В тренде
Индекс блина: сколько стоит приготовить блюдо в этом году

Поэтому, из года в год за одни и те же деньги хозяйки пекут все меньше и меньше блинов.

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Если у вас еще нет собственного проверенного рецепта блинов, то делимся с вами тремя рецептами блинов на молоке, все они разные и блины получаются очень вкусными. Также мы подготовили для вас идеи вкусных несладких начинок для блинов, которые можно легко приготовить из доступных продуктов.

Но не только же блины есть в Сырную неделю – существуют блюда на каждый день. А запивать блины лучше не шампанским, а что именно подойдет – рассказал сомелье.

Видео: Сегодня

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блины Масленица цены на продукты
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